Марсохід NASA. Фото: nasa.gov

https://racurs.ua/ua/n150630-marsohid-nasa-perseverance-uspishno-siv-na-chervoniy-planeti-foto-video.html

Ракурс

Марсохід NASA Perseverance (Наполегливість) успішно приземлився на Марсі.

Космічний апарат сів у кратері Єзеро, який розташований на північ від екватору Червоної планети. Подорож апарата до точки призначення тривала понад півроку. Автоматичну міжпланетну станцію «Марс-2020», сам марсохід та безпілотний вертоліт Ingenuity запустили з пускового майданчика на мисі Канаверал у Флориді 30 липня 2020 року. Про це повідомляється на сайті NASA.

Зазначається, що останні кілометри під час входу в атмосферу Марсу були складними —у цей час працювала автоматична система. Після приземлення марсохід надіслав повідомлення та перші кадри з поверхні планети.

Я в безпеці на Марсі. Наполегливість приведе вас куди завгодно, — зазначається на офіційній сторінці апарату в Twitter.

Очікується, що марсохід досліджуватиме кратер Єзеро, який 3,5 млрд років тому був великим озером. Пристрій має на борту необхідні інструменти, щоб дослідити ґрунт. Наукова програма розрахована на два роки, після чого Perseverance повернеться на Землю.

Нагадаємо, марсохід «Наполегливість» укомплектований 23 спеціалізованими камерами та вдосконаленою навігаційною системою, а також установкою, яка зможе взяти зразки марсіанського повітря. NASA витратила на створення та запуст космічного апарату від 2,1 до 2,7 млрд дол.