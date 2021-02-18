Порошенко купив телеканал «Прямий» – пояснив причину. Фото: Волинські новини

https://racurs.ua/ua/n150626-poroshenko-kupyv-telekanal-pryamyy-poyasnyv-prychynu-video.html

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Петро Порошенко купив телеканал «Прямий», який офіційно належав колишньому главі КМДА Володимиру Макеєнку.

Вранці мені подзвонив Макеєнко. Сказав, що нам треба докладати спільних зусиль щодо захисту телеканалу. Ми підписали угоду, я заплатив великі гроші, які могли б піти на благодійність. Йдеться про мільйони, аби покрити борги каналу, — заявив Порошенко в ефірі «Прямого».

Він розповів, що проти Макеєнка планують запровадити санкції.

З усіх джерел — 19 лютого проти пана Макеєнка будуть запроваджені санкції, канал буде закритий. Я не отримав жодного спростування. Свого часу, півтора року тому, я обіцяв, що я докладу максимум зусиль для того, щоб не дозволити це, — заявив Порошенко.

За словами політика, він робитиме все від себе залежне, щоб захистити свободу слова і не втручатися в роботу «Прямого».

Володимире Олександровичу, завтра на РНБО ви можете запроваджувати санкції проти терориста Порошенка. Але я дуже раджу вам уважно подивитися, чим закінчив Янукович, який так намагався закрити «5 канал», — сказав Порошенко.

У Порошенка протягом останніх років неодноразово запитували, чи він є фактичним власником телеканалу — політик це заперечував.