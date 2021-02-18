Пам'ять героїв Небесної Сотні вшановують у Києві. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n150625-pam-yat-geroyiv-nebesnoyi-sotni-vshanovuut-u-kyievi-translyaciya.html

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У Києві вшановують пам’ять героїв Небесної сотні.

У Михайлівському соборі, який під час революції був польовим госпіталем, провели панахиду за загиблими.

Вшанування продовжилося ходою від Михайлівської площі до алеї Героїв Небесної Сотні.

Зранку 18 лютого 2014 року протестувальники організували ходу до Верховної Ради України, яка отримала назву «Мирний наступ».

Громадяни вимагали від влади рішень для виходу з кризи і врегулювання ситуації в країні, насамперед обмеження повноважень президента України шляхом внесення змін до Конституції України.

Працівники тодішньої міліції, діючи за вказівками вищого керівництва, спільно з так званими «тітушками», грубо порушуючи чинне законодавство, застосовували насильство, використовуючи і вогнепальну зброю.

Вони здійснили жорстокий силовий розгін ходи, в результаті зіткнень 18 лютого загинуло 18 активістів, 500 — були поранені.

Раніше ми повідомляли, шо крапку у справах Майдану генпрокурор Ірина Венедіктова пообіцяла поставити до кінця 2021 року.