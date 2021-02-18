Память героев Небесной Сотни чтят в Киеве. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n150625-pamyat-geroev-nebesnoy-sotni-chtyat-v-kieve-translyaciya.html

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В Киеве чтят память героев Небесной Сотни.

В Михайловском соборе, который во время революции был полевым госпиталем, провели панихиду по погибшим.

Чествование продолжилось шествием от Михайловской площади до аллеи Героев Небесной Сотни.

Именно 18 февраля Революция достоинства вошла в острую фазу. В тот день погибли по меньшей мере 22 протестующие, несколько сотен человек получили тяжелые ранения.

Утром «Беркут» разогнал протестующих под Верховной Радой, а затем силовики снесли баррикаду на улице Институтской и начали штурмовать Майдан.

Они применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. К вечеру предприняли попытку зачистить Майдан Независимости — двумя БТРами пытались подойти с Европейской площади, тогда же подожгли палаточный городок и Дом профсоюзов — он горел всю ночь.

Ранее мы сообщали, что точку в делах Майдана генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала поставить до конца 2021 года.