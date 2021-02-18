Я знаю, кто застрелил моего мужа – жена героя Небесной Сотни. Фото: AFP

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Ракурс

Дела Майдана продолжают расследовать уже не один год. Жена Анатолия Корнеева, сельского головы из Хмельницкой области, погибшего 20 февраля 2014 года, верит, что виновные будут наказаны.

Я знаю, кто застрелил моего мужа. Это молодой парень, который стрелял вместе с другими бойцами в безоружных людей, как на сафари. Я не знаю его судьбу, но я верю, что наказание будет, — рассказала Людмила Корнеева, пишет «BBC Украина».

Тот боец ​​"Черной роты", как и еще 20 бывших бойцов спецподразделения «Беркут», сбежали из Украины и с 2015 года находятся в розыске СБУ. По данным спецслужб, они получили гражданство России или вид на жительство в РФ.

Людмила Корнеева, которая на протяжении нескольких лет ездила на суды и свидетельствовала как одна из пострадавших, говорит, что до сих пор не может понять, как можно было отдать по обмену на пленных из так называемых ДНР и ЛНР пятерых ключевых подозреваемых в массовом убийстве на Майдане, когда суд уже близился к завершению.

После обмена рассмотрение дела в Святошинском райсуде Киева остановилось почти на год, но в конце 2020 года судебный процесс возобновился. Это произошло после того, как в Украину вернулось двое из пяти подозреваемых — Сергей Тамтура и Александр Маринченко начали участвовать в заседаниях суда.

Для родных и близких погибших это стало надеждой на то, что убийства не останутся безнаказанными.

И адвокаты подозреваемых, и обвинители прогнозируют, что судебный процесс продлится до конца весны, а судебного приговора следует ожидать летом. Однако защитники семей Небесной сотни считают, что это слишком оптимистичный прогноз.

Напомним, 18−20 февраля 2014 года во время столкновений протестующих и стражей порядка погибли больше 100 активистов Евромайдана и 19 работников милиции.

Ранее мы сообщали, что точку в делах Майдана генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала поставить до конца 2021 года.