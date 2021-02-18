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Александр Лукашенко, фото: president.gov.by
Мы все умеем делать — Лукашенко не боится перехода Беларуси на самообеспечение (ВИДЕО)https://racurs.ua/n150613-my-vse-umeem-delat-lukashenko-ne-boitsya-perehoda-belarusi-na-samoobespechenie-video.htmlРакурс
Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, считает, что России и Беларуси не нужно волноваться из-за введенных санкций.
Об этом он заявил во время встречи с госсекретарем Союзного государства России и Беларуси, сообщает агентство БЕЛТА.
Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить, — заявил Лукашенко.
Впрочем, Лукашенко признает, что обеспечить замену «некоторых деталей» России и Беларуси сразу не удастся, на это потребуется еще 3−5 лет.
И если бы мы это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась. Я уже не говорю Казахстан и другие республики, которые и так недалеки от нас, — считает он.
Мы все умеем делать. Просто либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Да черта с два, — добавил Лукашенко.
Напомним, Лукашенко недавно призвал отказаться от смартфонов из-за якобы «слежки США».
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