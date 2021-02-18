Александр Лукашенко, фото: president.gov.by

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, считает, что России и Беларуси не нужно волноваться из-за введенных санкций.

Об этом он заявил во время встречи с госсекретарем Союзного государства России и Беларуси, сообщает агентство БЕЛТА.

Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить, — заявил Лукашенко.

Впрочем, Лукашенко признает, что обеспечить замену «некоторых деталей» России и Беларуси сразу не удастся, на это потребуется еще 3−5 лет.

И если бы мы это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась. Я уже не говорю Казахстан и другие республики, которые и так недалеки от нас, — считает он.

Мы все умеем делать. Просто либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Да черта с два, — добавил Лукашенко.



Напомним, Лукашенко недавно призвал отказаться от смартфонов из-за якобы «слежки США».