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Олександр Лукашенко, фото: president.gov.by
Ми все вміємо робити — Лукашенко не боїться переходу Білорусі на самозабезпечення (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n150613-my-vse-vmiiemo-robyty-lukashenko-ne-boyitsya-perehodu-bilorusi-na-samozabezpechennya-video.htmlРакурс
Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, вважає, що Росії та Білорусі не потрібно хвилюватися через запроваджені санкції.
Про це він заявив під час зустрічі з держсекретарем Союзної держави Росії та Білорусі, повідомляє агентство БЕЛТА.
Я з радянських часів. Знаю, що таке Держплан, як планувалося. Я так прикинув, боже мій, чого ми тремтимо і «паримося». Ми можемо все прорахувати і повністю себе забезпечити, — заявив Лукашенко.
Втім, Лукашенко визнає, що забезпечити заміну «деяких деталей» Росії та Білорусі відразу не вдасться, на це потрібно буде ще 3−5 років.
«І якби ми це зробили, то і Україна б до нас потихеньку підтяглася. Я вже не кажу Казахстану та інших республік, які і так недалекі від нас», — вважає він.
Ми всі вміємо робити. Просто ліберали колись нас переконали: ринок все відрегулює. Та чорта з два, — додав Лукашенко.
Нагадаємо, Лукашенко нещодавно закликав відмовитися від смартфонів через нібито «стеження США».
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