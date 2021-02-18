Олександр Лукашенко, фото: president.gov.by

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, вважає, що Росії та Білорусі не потрібно хвилюватися через запроваджені санкції.

Про це він заявив під час зустрічі з держсекретарем Союзної держави Росії та Білорусі, повідомляє агентство БЕЛТА.

Я з радянських часів. Знаю, що таке Держплан, як планувалося. Я так прикинув, боже мій, чого ми тремтимо і «паримося». Ми можемо все прорахувати і повністю себе забезпечити, — заявив Лукашенко.

Втім, Лукашенко визнає, що забезпечити заміну «деяких деталей» Росії та Білорусі відразу не вдасться, на це потрібно буде ще 3−5 років.

«І якби ми це зробили, то і Україна б до нас потихеньку підтяглася. Я вже не кажу Казахстану та інших республік, які і так недалекі від нас», — вважає він.

Ми всі вміємо робити. Просто ліберали колись нас переконали: ринок все відрегулює. Та чорта з два, — додав Лукашенко.



Нагадаємо, Лукашенко нещодавно закликав відмовитися від смартфонів через нібито «стеження США».