Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Олександр Лукашенко, фото: president.gov.by

Ми все вміємо робити — Лукашенко не боїться переходу Білорусі на самозабезпечення (ВІДЕО)

18 лют 2021, 16:30
999

Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, вважає, що Росії та Білорусі не потрібно хвилюватися через запроваджені санкції.

Про це він заявив під час зустрічі з держсекретарем Союзної держави Росії та Білорусі, повідомляє агентство БЕЛТА.

Я з радянських часів. Знаю, що таке Держплан, як планувалося. Я так прикинув, боже мій, чого ми тремтимо і «паримося». Ми можемо все прорахувати і повністю себе забезпечити, — заявив Лукашенко.

Втім, Лукашенко визнає, що забезпечити заміну «деяких деталей» Росії та Білорусі відразу не вдасться, на це потрібно буде ще 3−5 років.

«І якби ми це зробили, то і Україна б до нас потихеньку підтяглася. Я вже не кажу Казахстану та інших республік, які і так недалекі від нас», — вважає він.

Ми всі вміємо робити. Просто ліберали колись нас переконали: ринок все відрегулює. Та чорта з два, — додав Лукашенко.


Нагадаємо, Лукашенко нещодавно закликав відмовитися від смартфонів через нібито «стеження США».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів