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Стоматологу з Рівного оголосили про підозру за насилля над дітьми — лікар зникла. Фото: іntalent.pro

Стоматологу з Рівного оголосили про підозру за насилля над дітьми — лікар зникла

18 лют 2021, 15:48
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Стоматолога з Рівного звинувачують у застосуванні сили до дітей — правоохоронці відкрили п’ять кримінальних проваджень.

Жінці повідомили про підозру за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень та побоїв малолітнім пацієнтам, інформують у прес-службі Офісу генпрокурора.

Правоохоронці встановили трьох потерпілих від таких дій стоматолога влітку 2020 року. Крім того, у лютому 2021 року лікарка під час лікування зубів нанесла дитині синці та садна.

Наразі Інна Кравчук лікарською діяльністю не займається. Під час спілкування з правоохоронцями вона своєї вини не визнавала та запевняла, що тілесні ушкодження нікому не завдавала.


На будь-який зв’язок жінка не виходить, а адвокат, який повідомив, що представляє її інтереси, показів від імені клієнтки поки не дає.

Нагадаємо, батьки постраждалих дітей звернулися до правоохоронців, оскільки впізнали своїх дітей на відео з камер спостережень, які оприлюднили в соцмережах.

Джерело: Ракурс


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