ЗМІ стверджують, що Дмитро Нескоромний тісно співпрацював з головою ОАСК, фото: «Слідство.Інфо».

https://racurs.ua/ua/n150611-rozshukuvanyy-eks-zastupnyk-golovy-sbu-neskoromnyy-tisno-spivpracuvav-z-golovou-oask-vovkom.html

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Дмитро Нескоромний, колишній заступник голови СБУ, який тепер перебуває в розшуку за підозрою в причетності до організації замовного вбивства, тісно співпрацював з головою Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Павлом Вовком.

Про це свідчить нове розслідування журналістів «Слідства.Інфо».

До рук журналістів, зокрема, потрапили аудіозаписи, ймовірно, розмов у кабінеті Вовка, згідно з якими Нескоромний регулярно там бував протягом зими-весни 2019 року, коли він ще був заступником начальника Головного управління СБУ у Київській області.

Зокрема, на цих розмовах Нескоромний у лютому 2019 року нібито мав у цьому кабінеті розмову з Вовком щодо судового процесу на «сотні мільйонів гривень» між одним із банків та будівельною корпорацією «Альтком», котрий розглядався в ОАСК.

Нескоромний нібито представляв інтереси цього банка. У березні 2019 року ОАСК ухвалив рішення на користь банка.

Також журналісти стверджують, що Нескоромний нібито організовував для Вовка перевірку співробітниками СБУ наявності в його кабінеті записуючих пристроїв, проте їх так і не змогли знайти.

Сам Нескоромний у своєму Telegram-каналі вже відреагував на появу цього журналістського розслідування, назвавши його «дуже слабким монтажем».

У службі немає людей настільки наївних, щоб публічно обговорювати подібні речі, — наголосив він.

За словами Нескоромного, він знав про прослуховування в кабінеті Вовка, оскільки його встановлювала СБУ спільно з НАБУ в рамках спільної спецоперації.

Нескоромний стверджує, що відповідні записи перемонтували та передали журналістам, щоб «демонізувати» ОАСК напередодні розгляду у Верховній Раді законопроекту про скорочення повноважень цього суду.