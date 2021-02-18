Дмитрий Нескоромный, фото: Depo.ua

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Дмитрий Нескоромный, бывший заместитель председателя СБУ, который теперь находится в розыске по подозрению в причастности к организации заказного убийства, тесно сотрудничал с председателем Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павлом Вовком.

Об этом свидетельствует новое расследование журналистов «Слідства.Інфо».

В руки журналистов, в частности, попали аудиозаписи, вероятно, разговоров в кабинете Вовка, согласно которым Нескоромный регулярно там бывал течение зимы-весны 2019 года, когда он был заместителем начальника Главного управления СБУ в Киевской области.

В частности, на этих разговорах Нескоромный в феврале 2019 года якобы имел в этом кабинете разговор с Вовком относительно судебного процесса на «сотни миллионов гривен» между одним из банков и строительной корпорацией «Альтком», который рассматривался в ОАСК.

Нескоромный якобы представлял интересы этого банка. В марте 2019 года ОАСК принял решение в пользу банка.

Также журналисты утверждают, что Нескоромный якобы организовывал для Вовка проверку сотрудниками СБУ наличии в его кабинете записывающих устройств, однако их так и не смогли найти.

Сам Нескоромный в своем Telegram-канале уже отреагировал на появление этого журналистского расследования, назвав его «очень слабым монтажом».

В службе нет людей настолько наивных, чтобы публично обсуждать подобные вещи, — подчеркнул он.

По словам Нескоромная, он знал о прослушивании в кабинете Вовка, поскольку его устанавливала СБУ совместно с НАБУ в рамках совместной спецоперации.

Нескоромный утверждает, что соответствующие записи перемонтировали и передали журналистам, чтобы «демонизировать» ОАСК накануне рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о сокращении полномочий этого суда.