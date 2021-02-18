Судью Вовка снова не смогли привести в Антикоррупционный суд

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Судью Павла Вовка в третий раз не смогли привести в Высший антикоррупционный суд. На этот раз детективы снова не нашли его ни по месту регистрации, ни по всем известным местам проживания, ни по месту работы.

Сегодня должен был состояться принудительный привод председателя Окружного админсуда Киева в ВАКС. Там ему должны избрать меру пресечения, но Вовка снова не нашли. СМИ пишут, что он взял отпуск на один день.

Прокурор САП рассказал в ВАКС, что глава ОАСК находится в отпуске. Хотя в прошлый раз, 16 февраля, Вовк четко написал на своей странице в Facebook следующее: «Я на рабочем месте и ни в какие тайны не играю».

Сегодня прокурор подал новое ходатайство о повторном принудительном приводе Вовка и судья четвертый раз позволил привести Вовка. Следующее заседание назначено в Высшем антикоррупционном суде на 22 февраля в 13.30.

До этого, как сообщили НАБУ в отделе кадров ОАСК, Вовк был в отпуске 15 и 16 февраля. Хотя сам председатель суда в Фейсбук писал, что находится на рабочем месте.

Напомним, что Вовку уже трижды под видеофиксацию были вручены повестки в суд, но он их продолжает игнорировать, прикрываясь судейским иммунитетом.

Вовка и ряд других судей ОАСК подозревают в создании преступной организации и захвате власти. Высший совет правосудия, несмотря на объявленное НАБУ подозрение, не позволил задерживать судей и не отстранил их от работы.