Вовк снова избежал суда — детали — дело Вовка

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Павел Вовк, подозреваемый в попытке захватить госвласть глава Окружного админсуда Киева, снова избежал заседания Высшего антикоррупционного суда — 16 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро не смогли осуществить принудительный привод судьи.

Во вторник ВАКС должен был рассмотреть ходатайство об избрании Вовку 3 млн грн залога. Детективы повторно выехали по всем известным адресам возможного его проживания или пребывания, однако Вовка там найти не удалось. По месту работы в ОАСК он также отсутствовал, поскольку официально находится в отпуске.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Олег Макар заявил ходатайство о третьем принудительным приводе Вовка. Следующее заседание суда назначено на 11.00 18 февраля.

Напомним, что Вовку уже трижды под видеофиксацию вручили повестки в суд, но он их продолжает игнорировать, прикрываясь судейским иммунитетом.

Вовка и ряд других судей ОАСК подозревают в создании преступной организации и захвате власти. Высший совет правосудия, несмотря на объявленное НАБУ подозрение, не позволил задерживать судей и не отстранил их от работы.