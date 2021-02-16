Рада возобновила конкурсы для чиновников и ограничила представление кандидатур министров, фото — Укринформ

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Ракурс

Верховная Рада запретила более трех раз подавать одну и ту же кандидатуру на должность министра, а также возобновила конкурсы на должности в государственной службе.

Парламент во втором чтении 16 февраля поддержал законопроект № 4531 о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы.

Одна из новаций закона предусматривает запрет более трех раз подавать одну и ту же кандидатуру на должность министра и расширять полномочия исполняющих обязанности министров.

В Раде нашлись 289 голосов за этот закон, впоследствии 282 нардепа поддержали решение о немедленном подписании закона и его отправлении на подпись президенту.

Конкурсы для чиновников

В законопроекте прописано, что конкурсы на должности, которые занимают лица, с которыми до вступления в силу данного закона заключили контракты о госслужбе на период действия карантина из-за коронавируса, объявляются:

на должности государственной службы категории «А» — в течение шести месяцев со дня вступления в силу документа;

на должности госслужбы категорий «Б» и «В» — в течение девяти месяцев со дня вступления в силу закона.

Контракты на госслужбу на период действия карантина, заключенные до вступления в силу этого документа, действуют до назначения на должность чиновника по результатам конкурса, но не более:

для должностей категории «А» — пяти месяцев со дня вступления в силу документа;

для должностей категорий «Б» и «В» — в течение одного года со дня вступления в силу.

В сравнительной таблице сказано, что если должность министра вакантна, запрещается возложение его обязанностей на заместителей министра. Устанавливается, что увольнение министра не может быть основанием для увольнения государственных служащих и работников аппарата министерства.

Кроме того, в случае, если должность министра вакантна более 60 дней, одно и то же лицо, занимающее должность первого заместителя министра или заместителя министра, не может исполнять обязанности министра более 30 дней.

Одна и та же кандидатура на должность члена правительства не может быть представлена ​​более трех раз в течение года, а также трижды подряд в течение текущего созыва Рады.

Ранее в изменениях в закон о госбюджете на 2020 год временно, на период действия карантина, и в течение 30 дней со дня его отмены остановлено действие положений законов «О государственной службе» и «О центральных органах исполнительной власти» в части проведения конкурсов на должности государственной службы и назначения на должности государственной службы по результатам конкурса.

Изменения для министров

Кроме того, Верховная Рада аннулировала урезание полномочий исполняющих обязанности министров. В редакции закона до первого чтения эта норма отсутствовала. Профильный комитет настаивал на необходимости этой нормы в документе, чтобы и.о. министра смогли принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство.

Документ предусматривает, что только через 60 дней, если все еще не будет назначен министр, эти полномочия исполняющего обязанности аннулируются.

И.о. министров вернули следующие полномочия:

руководство деятельностью министерства;

утверждение планов работы министерства, отчетов;

внесение премьер-министру предложения о назначении на должности первого заместителя министра, заместителя министра;

утверждение структуры аппарата министерства, образование, ликвидация, реорганизация по согласованию с Кабмином территориальных органов министерства как структурных подразделений аппарата министерства, не имеющие статуса юридического лица, а также назначение и увольнение руководителей предприятий;

отмена актов территориальных органов министерства, принятие решений о распределении бюджетных средств.

В начале февраля Рада приняла этот закон в первом чтении.