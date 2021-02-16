Рада поновила конкурси для чиновників і обмежила подання кандидатур міністрів, фото — Укрінформ

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Ракурс

Верховна Рада заборонила більше ніж тричі подавати одну й ту саму кандидатуру на посаду міністра, а також поновила конкурси на посади державної служби.

Парламент у другому читанні 16 лютого підтримав законопроект № 4531 про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби.

Одна з новацій закону передбачає заборону понад три рази подавати одну й ту саму кандидатуру на посаду міністра і розширювати повноваження виконувачів обов’язків міністрів.

В Раді знайшлися 289 голосів за цей закон, згодом 282 нардепи підтримали рішення про негайне підписання закону і відправлення його на підпис президенту.

Конкурси для чиновників

У законопроекті прописано, що конкурси на посади, що обіймають особи, з якими до набрання чинності цим законом уклали контракти про держслужбу на період дії карантину через коронавірус, оголошуються:

на посади державної служби категорії «А» — упродовж шести місяців з дня набрання чинності документом;

на посади держслужби категорій «Б» та «В» — упродовж дев’яти місяців з дня набрання чинності законом.

Контракти про держслужбу на період дії карантину, укладені до набрання чинності цим документом, діють до призначення на посаду чиновника за результатами конкурсу, але не більше:

для посад категорії «А» — п’яти місяців з дня набрання чинності документом;

для посад категорій «Б» та «В» — упродовж одного року з дня набрання чинності.

Зміни для міністрів

Згідно з порівняльною таблицею, якщо посада міністра є вакантною, забороняється покладення його обов’язків на заступників міністра. Встановлюється, що звільнення міністра не може бути підставою для звільнення державних службовців та працівників апарату міністерства, крім працівників патронатної служби міністра.

Крім того, у разі, якщо посада міністра є вакантною понад 60 днів, одна і та сама особа, яка обіймає посаду першого заступника міністра або заступника міністра, не може виконувати обов’язки міністра понад 30 днів.

Одна і та сама кандидатура на посаду члена уряду не може бути подана понад три рази протягом року, а також тричі поспіль протягом поточного скликання Ради.

Раніше у змінах до закону про держбюджет на 2020 рік тимчасово, на період дії карантину, та впродовж 30 днів з дня його скасування зупинено дію положень законів «Про державну службу» та «Про центральні органи виконавчої влади» в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу.

Крім того, Верховна Рада анулювала урізання повноважень виконуючих обов’язки міністрів. В редакції закону до першого читання ця норма була відсутня. Профільний комітет наполягав на необхідності цієї норми в документі, щоб в.о. міністра змогли приймати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство.

Документ передбачає, що тільки через 60 днів, якщо все ще не буде призначено міністра, ці повноваження виконуючого обов’язки анулюються. Таким чином в.о. міністрів повернули наступні повноваження: керівництво діяльністю міністерства;

затвердження планів роботи міністерства, звітів;

внесення прем'єр-міністру пропозиції щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра;

затвердження структури апарату міністерства, утворення, ліквідація, реорганізація за погодженням з Кабміном територіальних органів міністерства як структурних підрозділів апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи, а також призначення і звільнення керівників підприємств;

скасування актів територіальних органів міністерства, позначення обов’язків першого заступника і заступників, прийняття рішень про розподіл бюджетних коштів.

