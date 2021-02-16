Анатолій Шарій, фото: Texty.org

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Ракурс

СБУ оголосила підозру відомому проросійському пропагандисту Анатолію Шарію.

У спецслужбі вважають, що Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України та міг діяти на замовлення іноземних структур. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Підозра Шарію оголошена в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу.

Щодо останньої статті, то мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо, — зазначають у спецслужбі.

У спецслужбі зазначають, що Шарій з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телеканали сприяв проведенню російськими структурами спеціальних інформаційних операцій, зокрема:

займався дискредитацією державної політики України;

умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив;

спотворював інформацію про події на сході України.

Метою було — загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів, — наголошують СБУ.

У спецслужбі зазначають, що протиправні дії Шарія російське телебачення активно використовувало в цілях пропаганди.

У межах слідства були проведені експертні дослідження інтерв’ю та виступів Шарія, а також взяті до уваги неодноразові заяви та звернення громадян і організацій стосовно його можливої антиукраїнської діяльності.

Слідство триває, встановлюються інші особи, які можуть бути пов’язані зі вчиненням цих злочинів.