До активістів Шарія завітала СБУ, блогер звинуватив Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n149340-do-aktyvistiv-shariya-zavitala-sbu-bloger-zvynuvatyv-ofis-prezydenta.html

Ракурс

Представнику прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія вручили повістку у справі про посягання на територіальну цілісність України.

Про це 21 січня повідомив нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

До активістів Шарія прийшли співробітники СБУ в рамках оперативного провадження щодо посягання на територіальну цілісність України. Співробітники СБУ вручили його активісту повістку, — написав надреп у своєму Телеграм-каналі.

Гончаренко нагадав, що торік у листопаді СБУ відкрило кримінальне провадження проти Шарія за публікацію карти України без Криму і окупованих територій Донбасу.

На візит правоохоронців до активістів відреагував і сам одіозний блогер. Він звинуватив Офіс президента у переслідуванні та масках-шоу.

Нагадаємо, Шарій виїхав з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести блог на YouTube-каналі, який має понад 2 млн підписників. 40% його підписників — росіяни. Шарій створив партію влітку 2019 року. Раніше Шарія звинуватили у відмиванні грошей через партію.