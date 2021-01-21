К активистам Шария пришла СБУ, блогер обвинил Офис президента

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Ракурс

Представителю прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария вручили повестку по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом 21 января сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

К активистам Шария пришли сотрудники СБУ в рамках оперативного производства о посягательстве на территориальную целостность Украины. Сотрудники СБУ вручили его активисту повестку, — написал надреп в своем Телеграм-канале.

Гончаренко напомнил, что в ноябре прошлого года СБУ открыло уголовное производство против Шария за публикацию карты Украины без Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

На визит правоохранителей к активистам отреагировал и сам одиозный блогер. Он обвинил Офис президента в преследовании и масках-шоу.

Напомним, Шарий выехал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. Впоследствии начал вести блог на YouTube-канале, который имеет более 2 млн подписчиков. 40% его «слушателей» — россияне. Шарий создал партию летом 2019 года. Ранее его обвинили в отмывании денег с помощью партии.