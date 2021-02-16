Курс біткоїна вперше сягнув позначки в 50 тис. дол. Фото: iz.ru

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Курс біткоїна 16 лютого вперше в своїй історії перевищив позначку в 50 тис. дол.

Сьогодні криптовалюта коштувала 50 тис. 500 дол, за добу біткоїн зріс у ціні на 5%, а з початку місяця — більш ніж в півтора рази. На момент виходу новини ціна біткоїна становила 49 тис. 484 дол. Зростання біткоїна триває на тлі новини про купівлі цифрової монети на 1,5 млрд дол. автовиробником Tesla. Про це свідчать дані на ресурсі Coindesk.

Співзасновник майнінгової компанії Luxor Technology з Сіетла Ітан Віра зазначив, що за останній тиждень майнери біткоїна заробили 354,4 млн дол., що на 4 млн дол. більше за минулий рекорд, встановлений у 2017 році. Майнери відразу намагаються продати криптовалюту, а за останній тиждень 15% доходу склали комісійні збори.

Січень і лютий 2021 року був рекордним. Майнери забирають весь прибуток і реінвестують його назад в бізнес, щоб збільшити хешрейт, — пояснює Віра.

При цьому зазначається, що майнери зіштовхнулися з дефіцитом обладнання для майнінгу, а активність на ринку старих пристроїв зараз перебуває на пікових значеннях.

Нагадаємо, науковці встановили, що майнінг біткоїнів потребує стільки ж електроенергії, скільки щороку споживає вся Україна.