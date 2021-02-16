Замість COVID-вакцини аферист у Китаї продавав сольовий розчин. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n150511-zamist-covid-vakcyny-aferyst-u-kytayi-prodavav-solovyy-rozchyn-podrobyci.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу триває у світі — китайські правоохоронці заарештували організатора багатомільйонної афери, який продавав сольовий розчин та мінеральну воду під виглядом вакцини від COVID-19.

Перш ніж організувати аферу, чоловік на ім’я Конг ретельно дослідив дизайн упаковки справжніх вакцин, повідомляє BBC.

Після цього він почав виготовляти партії підробного препарату та продавати його за кордон. Зазвичай під виглядом вакцини Конг продавав сольовий розчин або мінеральну воду, розфасовану у відповідні флакони.

Аферисти реалізовували підробний препарат через «внутрішні канали» реальних виробників вакцини.

Зокрема, за такою схемою у листопаді 2020 року угруповання переправило партію до Гонконгу, звідки вона мала вирушити за кордон.

В інших випадках підробні вакцини продавалися у лікарнях за завищеними цінами. Загалом Конг встиг підробити 58 тис. доз препарату, зазначає видання.

Із серпня 2020 року Конг і його поплічники отримали прибуток у розмірі 18 млн юанів (2,78 млн дол.).

Окрім Конга, у Китаї затримали за подібні злочини ще кілька десятків осіб. У деяких випадках аферисти проводили власні «програми імунізації» та змушували сільських лікарів вакцинувати людей фальшивими препаратами в їхніх будинках і машинах.

Правоохоронні органи країни провели затримання після рішення китайського уряду активніше боротися з підробкою вакцин.

Вища прокуратура Китаю закликала регіональні органи влади співпрацювати з поліцією, щоб покласти край подібним випадкам.

Нагадаємо, вчені Всесвітньої організації охорони здоров’я заявили, що коронавірус в Китаї міг почати своє поширення не з грудня 2019 року, а на два місяці раніше.