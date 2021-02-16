В Україні пропонують розмитнювати «євробляхи» за 1 тис. євро, фото: 20MINUT.UA

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Фінкомітет Верховної Ради напрацював законопроекти, згідно з якими завезені до України у період до 31 грудня 2020 року включно автомобілі можна буде розмитнити за суму, еквівалентну приблизно 1 тис. євро.

На вартість розмитнення автомобіля впливатиме його вік, а також тип та об'єм двигуна. Про це під час брифінгу повідомили голова комітету народний депутат Данило Гетманцев та його заступник Олександр Ковальчук.

Тобто вартість автомобіля більше в розрахунок не береться. Саме там був корінь проблеми. — наголосив Ковальчук. — Це разова акція? Так, але ми дуже хотіли б, щоб це остаточно розв’язало проблему.

Зазначається, що також триває робота над законопроектами, котрі розв’яжуть проблему розмитнення автомобілів, завезених до України з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року в Україні система автофіксації порушень ПДР почала фіксувати порушення водіїв «євроблях».