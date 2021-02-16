В Ізраїлі вперше у вагітної пацієнтки стався викидень через COVID-19. Фото: spbdnevnik.ru

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В Ізраїлі у вагітної пацієнтки з COVID-19 стався викидень.

Цей випадок став першим, який зафіксували в країні ізраїльські фахівці. На минулих вихідних молоду жінку з південного Ізраїлю доправили до лікарні Ассута в Ашдоді. У цьому медичному закладі лікарі діагностували у неї коронавірус та заявили, що ця хвороба стала причиною несвоєчасної смерті її плоду. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

За інформацією видання, такі випадки вкрай рідкісні, і в усьому світі зареєстровано лише декілька.

Раніше в Центрі громадського здоров’я МОЗ України оприлюднили механізм надання медичної допомоги вагітним з підозрою на коронавірус. У групі ризику опинилися лише вагітні з супутніми патологіями: цукровим діабетом, онконедугою, хронічними захворюваннями легенів, імуносупресивними станами тощо.

Нагадаємо, Всесвітня організації охорони здоров’я порадила вакцинуватися від коронавірусу людям, які перехворіли на цю хворобу. При цьому фахівці ВООЗ не рекомендують вакцинувати дітей, оскільки було проведено надто мало досліджень.