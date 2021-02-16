Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Израиле впервые у беременной пациентки произошел выкидыш из-за COVID-19. Фото: spbdnevnik.ru

Выкидыш у беременной пациентки — в Израиле рассказали о новом осложнении COVID-19

16 фев 2021, 14:54
999

В Израиле у беременной пациентки с COVID-19 произошел выкидыш.

Этот случай стал первым, который зафиксировали в стране израильские специалисты. На минувших выходных молодую женщину из южного Израиля доставили в больницу Ассута в Ашдоде. В этом медицинском учреждении врачи диагностировали у нее коронавирус и заявили, что эта болезнь стала причиной несвоевременной смерти ее плода. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По информации издания, такие случаи крайне редки, и во всем мире зарегистрированы лишь несколько.


Ранее в Центре общественного здоровья Минздрава Украины обнародовали механизм оказания медицинской помощи беременным с подозрением на коронавирус. В группе риска оказались только беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онконедугой, хроническими заболеваниями легких, иммуносупрессивными состояниями и тому подобное.

Напомним, Всемирная организации здравоохранения посоветовала вакцинироваться от коронавируса людям, которые переболели этой болезнью. При этом специалисты ВОЗ не рекомендуют вакцинировать детей, поскольку было проведено слишком мало исследований.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров