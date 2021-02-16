В Израиле впервые у беременной пациентки произошел выкидыш из-за COVID-19. Фото: spbdnevnik.ru

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В Израиле у беременной пациентки с COVID-19 произошел выкидыш.

Этот случай стал первым, который зафиксировали в стране израильские специалисты. На минувших выходных молодую женщину из южного Израиля доставили в больницу Ассута в Ашдоде. В этом медицинском учреждении врачи диагностировали у нее коронавирус и заявили, что эта болезнь стала причиной несвоевременной смерти ее плода. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По информации издания, такие случаи крайне редки, и во всем мире зарегистрированы лишь несколько.

Ранее в Центре общественного здоровья Минздрава Украины обнародовали механизм оказания медицинской помощи беременным с подозрением на коронавирус. В группе риска оказались только беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онконедугой, хроническими заболеваниями легких, иммуносупрессивными состояниями и тому подобное.

Напомним, Всемирная организации здравоохранения посоветовала вакцинироваться от коронавируса людям, которые переболели этой болезнью. При этом специалисты ВОЗ не рекомендуют вакцинировать детей, поскольку было проведено слишком мало исследований.