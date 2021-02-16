Соперника «Динамо» в Лиге Европы подкосил коронавирус — кто не сыграет в Киеве, фото — Спорт-Экспресс

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Бельгийский «Брюгге» летит в Киев на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Динамо» без многих исполнителей и всего тренерского штаба.

Соперник «Динамо» прошел период коронавируса почти без потерь, хотя в чемпионате Бельгии было много переносов матчей. Раньше даже травм у «Брюгге» в сезоне почти не было. А вот накануне первого матча плей-офф в этом сезоне Лиги Европы официальный сайт клуба сообщил о настоящей эпидемии.

Весь тренерский штаб не приедет на игру в Киев, а командой будет руководить Рик Де Миль из команды Б. Его ассистент Тим ​​Смолдерс войдет в тренерский штаб на временной основе.

У главной звезды в этом сезоне Ноа Ланга и другого важного игрока Де Кетеларе симптомы COVID-19, но отрицательные результаты.

Весь список футболистов соперника «Динамо», которые не прилетят в Киев, таков:

ключевой игрок, центральный полузащитник Ханс Ванаку (второй по количеству голов) не сыграет (коронавирус);

левый защитник Эдуард Соболь не сыграет (дисквалификация);

игрок ротации, левый/центральный защитник Стефано Денсвилл не сыграет (коронавирус);

запасной центрбэк Митрович не сыграет (коронавирус);

ключевой игрок, вингер Ноа Ланг (лучший снайпер команды) под вопросом (отправлен домой с тренировки);

игрок ротации с прицелом на основу, вингер Шарль де Кетелар прилетит, но под вопросом (простуда);

главный тренер Филипп Клеман не прилетит в Киев (коронавирус);

оба ассистенты Клемана не прилетят в Киев (коронавирус).

Матч состоится в четверг, 18 февраля, а это значит, что лазарет «Брюгге» может пополниться новыми футболистами.

Напомним, что осенью 2020 года вспышка коронавируса подкосила и «Динамо».