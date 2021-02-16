Ракурсhttps://racurs.ua/
Суперника «Динамо» в Лізі Європи підкосив коронавірус, фото — Спорт-Експрес
Суперника «Динамо» в Лізі Європи підкосив коронавірус — хто не зіграє в Києвіhttps://racurs.ua/ua/n150507-supernyka-dynamo-v-lizi-ievropy-pidkosyv-koronavirus-hto-ne-zigraie-v-kyievi.htmlРакурс
Бельгійський «Брюгге» летить до Києва на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Динамо» без багатьох виконавців та усього тренерського штабу.
Суперник «Динамо» пройшов період коронавірусу майже без втрат, хоча в Бельгії було багато переносів поєдинків. Раніше навіть травм у «Брюгге» в сезоні майже не було. А ось напередодні першого матчу стадії плей-офф у цьому сезоні Ліги Європи офіційний сайт клубу повідомив про справжню епідемію.
Увесь тренерський штаб не приїде на гру до Києва, а командою керуватиме Рік Де Міль з команди Б. Його асистент Тім Смолдерс увійде до тренерського штабу на тимчасовій основі.
У головної зірки цього сезону Ноа Ланга та іншого важливого гравця Де Кетеларе є симптоми COVID-19, але негативні результати.
Увесь перелік футболістів суперника «Динамо», які не прилетять до Києва, такий:
- ключовий гравець, центральний півзахисник Ханс Ванаку (другий за кількістю голів) не зіграє (коронавірус);
- лівий захисник Едуард Соболь не зіграє (дискваліфікація);
- гравець ротації, лівий/центральний захисник Стефано Денсвілл не зіграє (коронавірус);
- запасний центрбек Матея Мітровіч не зіграє (коронавірус);
- ключовий гравець, вінгер Ноа Ланг (кращий снайпер команди) під питанням (відправлений додому з тренування);
- гравець ротації з прицілом на основу, вінгер Шарль Де Кетелар прилетить, але під питанням (застуда);
- головний тренер Філіп Клеман не прилетить до Києва (коронавірус);
- обидва асистенти Клемана не прилетять до Києва (коронавірус).
Матч відбудеться в четвер, 18 лютого, а це означає, що лазарет «Брюгге» може поповнитися новими футболістами.
Нагадаємо, що восени 2020 року спалах коронавірусу підкосив і «Динамо».
.