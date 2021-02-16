Суперника «Динамо» в Лізі Європи підкосив коронавірус, фото — Спорт-Експрес

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Бельгійський «Брюгге» летить до Києва на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Динамо» без багатьох виконавців та усього тренерського штабу.

Суперник «Динамо» пройшов період коронавірусу майже без втрат, хоча в Бельгії було багато переносів поєдинків. Раніше навіть травм у «Брюгге» в сезоні майже не було. А ось напередодні першого матчу стадії плей-офф у цьому сезоні Ліги Європи офіційний сайт клубу повідомив про справжню епідемію.

Увесь тренерський штаб не приїде на гру до Києва, а командою керуватиме Рік Де Міль з команди Б. Його асистент Тім Смолдерс увійде до тренерського штабу на тимчасовій основі.

У головної зірки цього сезону Ноа Ланга та іншого важливого гравця Де Кетеларе є симптоми COVID-19, але негативні результати.

Увесь перелік футболістів суперника «Динамо», які не прилетять до Києва, такий:

ключовий гравець, центральний півзахисник Ханс Ванаку (другий за кількістю голів) не зіграє (коронавірус);

лівий захисник Едуард Соболь не зіграє (дискваліфікація);

гравець ротації, лівий/центральний захисник Стефано Денсвілл не зіграє (коронавірус);

запасний центрбек Матея Мітровіч не зіграє (коронавірус);

ключовий гравець, вінгер Ноа Ланг (кращий снайпер команди) під питанням (відправлений додому з тренування);

гравець ротації з прицілом на основу, вінгер Шарль Де Кетелар прилетить, але під питанням (застуда);

головний тренер Філіп Клеман не прилетить до Києва (коронавірус);

обидва асистенти Клемана не прилетять до Києва (коронавірус).

Матч відбудеться в четвер, 18 лютого, а це означає, що лазарет «Брюгге» може поповнитися новими футболістами.

Нагадаємо, що восени 2020 року спалах коронавірусу підкосив і «Динамо».