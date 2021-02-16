Талановита людина — міністр Ткаченко заступився за Дубінського. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n150506-talanovyta-ludyna-tkachenko-zastupyvsya-za-dubinskogo.html

Ракурс

Олександр Ткаченко, міністр культури, розповів, що санкції проти Олександра Дубінського викликають у нього складні почуття.

Так міністр прокоментував клопоти, які спіткали його колишнього колегу по фракції та колишнього журналіста «1+1». Про це він розповів в інтерв’ю «BBC Україна».

З одного боку, безперечно, Дубінський — талановита людина. Як би ми до нього не ставилися, але талант у нього є. Але з іншого боку, історія з розмовами з приводу американських виборів і так далі, на мій погляд, була досить спірною, — сказав Ткаченко.

Також він зазначив, що йому важко відповісти, чи є виправданими санкції США проти Дубінського.

На запитання журналістів, чи є Дубінський елементом «російської мережі дезінформації», про яку говорить Міністерство фінансів США в обгрунтуванні санкцій, міністр заперечив.

Знаючи Олександра і його погляди… Не думаю, — відповів Ткаченко.



Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти семи фізичних осіб та низки українських медіа. Зокрема, у списку опинилися нардеп Олександр Дубінський, колишній нардеп Олександр Онищенко та екс-прокурор Генпрокуратури Костянтин Кулик.

У США вважають, що ці особи є «частиною мережі іноземного впливу, пов’язаної з Росією та Андрієм Деркачем, проти якого були запроваджені санкції за його спробу вплинути на президентські вибори в США 2020 року».