Безпідставні зупинки водіїв поліцією не дозволила Рада

Рада не дозволила здійснювати безпідставні зупинки водіїв поліцією, фото: «Дорожній адвокат»

https://racurs.ua/ua/n150505-bezpidstavni-zupynky-vodiyiv-policiieu-ne-dozvolyla-rada.html

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Верховна Рада підтримала правку, яка вилучає із законопроекту № 2695, котрий посилює відповідальність за порушення ПДР, норму, яка надавала поліції ще одну підставу для зупинки транспортного засобу.

Вилучена норма надавала право поліцейським зупиняти авто в разі, якщо така зупинка відбувається під час проведення профілактичних заходів для огляду водіїв для перевірки на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Тобто, поліцейські могли б законно зупиняти автомобілі з метою проведення огляду на стан сп’яніння водія.

Також народні обранці не дозволили без встановлення попереджувальних знаків перевіряти водіїв на дотримання швидкісного режиму (тобто, не повернеться практика «сидіння в кущах» з радарами).

Крім того, депутати вилучили норму про обов’язковість виходу з транспортного засобу на вимогу поліцейського. Не підтримано також норму, згідно з якою водії були б зобов’язані передавати документи поліції.

Проте у законопроекті залишилася норма про так звані автомобілі-фантоми (авто без розпізнавальних знаків), які можуть фіксувати порушення на дорогах. Однак про наявність на дорозі таких авто мають попереджувати відповідні знаки.

Нагадаємо, у другому читанні законопроект № 2695 підтримали 325 народних обранців.