Рада не разрешила осуществлять безосновательную остановку водителей полицией, фото: «Дорожній адвокат»

https://racurs.ua/n150505-bezosnovatelnuu-ostanovki-voditeley-policiey-ne-pozvolila-rada.html

Ракурс

Верховная Рада поддержала поправку, исключающую из законопроекта № 2695, который усиливает ответственность за нарушение ПДД, норму, которая предоставляла полиции еще одно основание для остановки транспортного средства.

Изъятая норма давала право полицейским останавливать авто в случае, если такая остановка происходит во время проведения профилактических мероприятий для осмотра водителей для проверки на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения.

То есть, полицейские могли бы законно останавливать автомобили с целью проведения освидетельствования на состояние опьянения водителя.

Также народные избранники не позволили без установки предупредительных знаков проверять водителей на соблюдение скоростного режима (то есть, не вернется практика «сидения в кустах» с радарами).

Кроме того, депутаты изъяли норму об обязательности выхода из транспортного средства по требованию полицейского. Не поддержана также норма, согласно которой водители были бы обязаны передавать документы полиции.

Однако в законопроекте осталась норма о так называемых автомобилях-фантомах (авто без опознавательных знаков), которые могут фиксировать нарушения на дорогах. Но о наличии на дороге таких авто должны предупреждать соответствующие знаки.

Напомним, во втором чтении законопроект № 2695 поддержали 325 народных избранников.