Талантливый человек — министр Ткаченко вступился за Дубинского. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n150506-talantlivyy-chelovek-ministr-tkachenko-vstupilsya-za-dubinskogo.html

Ракурс

Александр Ткаченко, министр культуры, рассказал, что санкции против Александра Дубинского вызывают у него сложные чувства.

Так министр прокомментировал хлопоты, которые постигли его бывшего коллегу по фракции и бывшего журналиста «1+1». Об этом он рассказал в интервью «BBC Украина».

С одной стороны, безусловно, Дубинский — талантливый человек. Как бы мы к нему не относились, но талант у него есть. Но с другой стороны, история с разговорами по поводу американских выборов и так далее, на мой взгляд, была достаточно спорной, — сказал Ткаченко.

Также он подчеркнул, что ему трудно ответить, оправданы ли санкции США против Дубинского.

На вопрос журналистов, может ли Дубинский являться элементом «российской сети дезинформации», о которой говорит Министерство финансов США в обосновании санкций, министр возразил.

Зная Александра и его взгляды… Не думаю, — ответил Ткаченко.



Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против семи физических лиц и ряда украинских СМИ. В частности, в списке оказались нардеп Александр Дубинский, бывший нардеп Александр Онищенко и экс-прокурор Константин Кулик.

В США считают, что эти лица являются «частью сети иностранного влияния, связанной с Россией и Андреем Деркачем, против которого были введены санкции за его попытку повлиять на президентские выборы в США 2020 года».