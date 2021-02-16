Кому ВОЗ рекомендовала делать COVID-прививку. Фото: УП

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Всемирная организации здравоохранения посоветовала вакцинироваться от коронавируса людям, которые переболели этой болезнью.

В частности, рекомендуют делать прививки против COVID-19 тем лицам, которые перенесли легкую форму болезни. Это связано с тем, что у этих людей иммунитет слабее, чем у тех, кто тяжело поборол коронавирусом. Об этом заявила старшая научная сотрудница ВОЗ Сумья Сваминатан, сообщается на сайте организации.

Даже если у вас уже была инфекция и вы получили вакцину, она действует как бустер и усиливает иммунный ответ — как ответ антител, так и ответ Т-клеток, — пояснила специалист.

Также Сваминатан отметила, что пока они не рекомендуют вакцинировать детей, поскольку было проведено слишком мало исследований. Кроме того, науке неизвестно, как долго иммунитет вакцинированного человека сможет противостоять COVID-19.

Как рассказал изданию «Лига» глава Национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики, кандидат медицинских наук, иммунолог Федор Лапий, Минздрав Украины рекомендовал вакцинировать против COVID-19 и тех, кто уже переболел.

Однако для таких людей рекомендовано отсрочить вакцинацию на шесть месяцев после заболевания, поскольку повторное заражение коронавирусом в первых полгода после перенесенного заболевания случается редко. Также он добавил, что COVID-вакцинация предотвращает тяжелые случаи заболевания коронавирусом.

Напомним, в Украине не смогла стартовать массовая вакцинация населения от коронавируса, которая была запланирована на 15 февраля. В Минздраве пояснили, что эти проблемы будут решены в течение нескольких дней и уже на этой неделе будет сделана первая прививка от коронавируса в Украине.