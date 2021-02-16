Степанов рассказал, почему задерживается вакцинация

Максим Степанов, фото: Львовская ОГА

https://racurs.ua/n150490-stepanov-rasskazal-pochemu-zaderjivaetsya-vakcinaciya.html

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Максим Степанов, министр здравоохранения, рассказал, почему в Украине задерживается начало вакцинации населения от коронавирусной болезни COVID-19, запланированное на 15 февраля.

По словам Степанова, в Украине на сегодня уже полностью готова медицинская инфраструктура, сформированы мобильные бригады, которые будут осуществлять вакцинацию, сформированы списки людей, которых будут вакцинировать на первом этапе. Об этом он заявил сегодня, 16 февраля, во время видеобрифинга.

Мы ожидаем поставку вакцины в Украину, как только она придет, мы сразу начнем вакцинацию, — подчеркнул Степанов.

По его словам, у властей была уверенность в том, что вакцина поступит до 15 февраля. Она основывалась, в частности, на заключенных договорах с производителями вакцин, в которых четко предусмотрены количество и сроки поставки.

Согласно этим договорам, Украина должна была получить 1 млн доз вакцин в феврале и 1 млн доз в марте.

Более того, по этому миллиону, который мы должны получить в феврале, у нас была уверенность, что вакцина будет поставлена ​​до 15 числа и сразу же мы начнем вакцинацию. Возникли определенные технические проблемы логистического абсолютно характера, — подчеркнул министр.



Степанов рассчитывает, что эти проблемы будут решены в течение нескольких дней и уже на этой неделе будет произведена первая прививка от коронавируса в Украине.

Напомним, Степанов сегодня также прокомментировал начатое НАБУ расследование по закупке Украиной китайской вакцины от коронавируса.