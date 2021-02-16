Степанов розповів, чому затримується вакцинація

Максим Степанов, фото: Львівська ОДА

https://racurs.ua/ua/n150490-stepanov-rozpoviv-chomu-zatrymuietsya-vakcynaciya.html

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Максим Степанов, міністр охорони здоров’я, розповів, чому в Україні затримується початок вакцинації населення від коронавірусної хвороби COVID-19, запланований на 15 лютого.

За словами Степанова, в Україні на сьогодні вже повністю готова медична інфраструктура, сформовані мобільні бригади, які здійснюватимуть вакцинацію, сформовані списки людей, яких вакцинуватимуть на першому етапі. Про це він заявив сьогодні, 16 лютого, під час відеобрифінгу.

Ми очікуємо поставку вакцини в Україну, як тільки вона прийде, ми одразу почнемо вакцинацію, — наголосив Степанов.

За його словами, у влади була впевненість в тому, що вакцина надійде до 15 лютого. Вона ґрунтувалася, зокрема, на укладених договорах з виробниками вакцин, у яких чітко передбачені кількість та терміни поставки.

Згідно з цими договорами, Україна мала отримати 1 млн доз вакцин у лютому та 1 млн доз у березні.

Більш того, по цьому мільйону, який ми повинні отримати в лютому, у нас була впевненість, що вакцина буде поставлена до 15 числа і відразу ми почнемо вакцинацію. Виникли певні технічні проблеми логістичного абсолютно характеру, — наголосив міністр.



Степанов розраховує, що ці проблеми будуть вирішені впродовж декількох днів і вже цього тижня буде зроблене перше щеплення від коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, Степанов сьогодні також прокоментував розпочате НАБУ розслідування щодо закупівлі Україною китайської вакцини від коронавірусу.