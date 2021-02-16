Спалах COVID-19 в Івано-Франківську. Фото: kurs.if.ua

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Коронавірус в Івано-Франківську продовжує стрімко поширюватися — центральна міська клінічна лікарня на 95% заповнена хворими з пневмоніями та підозрами на COVID-19.

Станом на сьогоднішній ранок лікарня практично не має жодного вільного ліжка. Усі фізичні ліжка, які були в лікарні, які були на списанні, то всі вже задіяні. Пацієнти лежать у коридорах, в їдальнях, у кабінетах лікарів, — розповіла начальниця управління охорони здоров’я Марія Бойко, пише «Суспільне».

Крім того, за минулу добу у лікарні встановили рекорд з кількості госпіталізованих — 95 пацієнтів, з них — 79 з пневмоніями. За словами Марії Бойко, такої цифри від початку пандемії ще не було.

Загалом у центральній лікарні є 333 пацієнти із пневмоніями, а це — 95% наповненості.

У міській клінічній лікарні № 1 зараз лікують 198 пацієнтів, з них — 155 хворих із пневмоніями, заповненість там складає 77%.

За минулу добу у лікарню госпіталізували 13 пацієнтів, з яких четверо хворих з пневмонією, у реанімації лежать вісім пацієнтів.

У міській дитячій лікарні за тиждень госпіталізували десять пацієнтів. За вчора в медзаклад потрапило 15 пацієнтів, двоє з яких із пневмонією, а в реанімації перебуває троє дітей.

До слова, в Івано-Франківську також зростає кількість хворих на грип та ГРВІ. Зокрема, за вчорашній день у міські поліклініки звернулися 383 людини, з яких 254 — діти.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 лютого, зафіксовано ще 3 тис. 143 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 182 дитини та 179 медиків.