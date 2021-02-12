Через коронавірус на Івано-Франківщині всі школи та виші перевели на «дистанційку»

Дистанційне навчання. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n150374-cherez-koronavirus-na-ivano-frankivschyni-vsi-shkoly-ta-vyshi-perevely-na-dystanciyku.html

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В Івано-Франківській області учнів 5−11 класів, закладів профтехосвіти та вишів перевели на дистанційне навчання до 1 березня через зростання рівня захворюваності на COVID-19 та ГРВІ.

Призупинити навчально-виховний процес і перевести на дистанційне навчання учнів 5−11 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, середньопрофесійних і вищих навчальних закладів з 15 лютого до 1 березня, — повідомив начальник управління цивільного захисту Івано-Франківської ОДА Володимир Стебницький.

За останній тиждень на грип та ГРВІ в Івано-Франківській області захворіли майже 5 тис. осіб.

Від початку епідсезону за меддопомогою звернулись понад 90 тис. людей, що на 10 тис. більше, ніж у цей період минулого року.

За інформацією Івано-Франківської ОДА, наразі в області госпіталізували 2 тис. 33 пацієнти з COVID-19, з них половина потребує кисневої терапії.

Завантаженість виділених для пацієнтів з коронавірусом ліжок становить 67%, у реанімаційних відділеннях — 63%.

За добу в області зареєстровано 592 нові випадки коронавірусної хвороби.

Загалом від початку епідемії на COVID-19 захворіли 53 тис. 625 жителів Прикарпаття, з них одужали 44 тис. 835, померли 1 тис. 32 пацієнти.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки рекомендує школам перейти на дистанційне навчання через негоду.