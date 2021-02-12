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Негода в Україні — Міносвіти рекомендує школам перейти на дистанційне навчання (ДОКУМЕНТ)

12 лют 2021, 18:22
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Міністерство освіти та науки рекомендує школам розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти та інтернет-ресурсів.

Про це йдеться у листі міністерства до керівників обласних департаментів освіти та навчальних закладів, повідомляє прес-служба відомства.

Поява такого листа спричинена складними погодними умовами, що склалися в Україні, та очікуваним значним зниженням температури повітря в найближчі дні.

Також рекомендується провести роз’яснювальну роботу щодо попередження переохолодження та техніки безпеки

У відомстві зазначають, що нормативні документи дозволяють засновникам освітніх закладів самостійно схвалювати рішення про тимчасове призупинення навчання учнів у разі надзвичайних погодних умов та ситуацій.


Лист МОН

Нагадаємо, через складні погодні умови, які сформувалися у Євразії, цьогорічний лютий у Києві може стати найбільш сніжним місяцем щонайменше з 1977 року.

Джерело: Ракурс


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