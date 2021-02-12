В Украине продолжается непогода, фото: «Час-Дій»

https://racurs.ua/n150371-nepogoda-v-ukraine-minobrazovaniya-rekomenduet-shkolam-pereyti-na-distancionnoe-obuchenie.html

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Министерство образования и науки рекомендует школам рассмотреть возможность организации обучения учеников с использованием технологий дистанционного образования и интернет-ресурсов.

Об этом говорится в письме министерства к руководителям областных департаментов образования и учебных заведений, сообщает пресс-служба ведомства.

Появление такого письма вызвано сложными погодными условиями, сложившимися в Украине, и ожидаемым значительным снижением температуры воздуха в ближайшие дни.

Также рекомендуется провести разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения и технике безопасности

В ведомстве отмечают, что нормативные документы позволяют учредителям образовательных учреждений самостоятельно принимать решения о временном приостановлении обучения учащихся в случае чрезвычайных погодных условий и ситуаций.

Напомним, из-за сложных погодных условий, которые сформировались в Евразии, нынешний февраль в Киеве может стать самым снежным месяцем по меньшей мере с 1977 года.