В Украине планируют начать вакцинацию от коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n150370-vakcinaciya-v-ukraine-stalo-izvestno-chto-budut-delat-s-vakcinoy-pfizer.html

Ракурс

Вакцину от коронавируса, созданную компанией Pfizer, в регионы везти в соответствующих морозильных камерах из Киева и уровне области будут размораживать.

Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Геннадий Бондарчук рассказал об этом во время брифинга, сообщает агентство «Укринформ».

После разморозки она будет храниться при температуре +2…+8 градусов. В течение пяти дней ее должны ввести, — отметил Бондарчук.

Он добавил, что пока еще его департамент не получил от Минздрава документов о том, какую именно вакцину и в каком количестве получит регион.

В зависимости от того, какую вакцину получит область, будут работать различные схемы проведения вакцинации, — отметил чиновник.

Как известно, вакцина Pfizer требует хранения при очень низкой температуре. После размораживания препарат нужно ввести в течение пяти дней, иначе он станет непригодным для использования.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в недавнем эфире телепрограммы «Право на власть» рассказал, кого в Украине первыми вакцинируют от коронавируса.

По словам Ляшко, первый укол вакцины точно достанется медицинскому работнику.

Потому что Украина приняла решение начинать компанию иммунопрофилактики с медицинских работников, чтобы защитить тех людей, которые с первого дня на передовой с коронавирусом, — подчеркнул он.



Напомним, Ляшко недавно рассказал, вакцина от какого производителя первой поступит в Украину.