В Україні планують розпочати вакцинацію від коронавірусу, фото:

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Вакцину від коронавірусу, створену компанією Pfizer, до регіонів везтимуть у відповідних морозильних камерах з Києва і рівні області розморожуватимуть.

Виконувач обов’язків директора департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Геннадій Бондарчук розповів про це під час брифінгу, повідомляє агентство «Укрінформ».

Після розморозки вона буде зберігатися при температурі +2…+8 градусів. Протягом п’яти днів її мають увести, — зазначив Бондарчук.

Він додав, що наразі його департамент не отримав від МОЗ документів щодо того, яку саме вакцину і в якій кількості отримає регіон.

Залежно від того, яку вакцину отримає область, будуть працювати різні схеми проведення вакцинації, — наголосив чиновник.

Як відомо, вакцина Pfizer потребує зберігання при дуже низькій температурі. Після розморожування препарат потрібно ввести протягом п’яти днів, інакше він стане непридатним для використання.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у нещодавньому ефірі телепрограми «Право на владу» розповів, кого в Україні першими вакцинують від коронавірусу.

За словами Ляшка, перший укол вакцини точно дістанеться медичному працівнику.

«Тому що Україна ухвалила рішення розпочинати компанію імунопрофілактики з медичних працівників, щоб захистити тих людей, які від першого дня на передовій з коронавірусом», — наголосив він.

Нагадаємо, Ляшко нещодавно розповів, вакцина від якого виробника першою надійде до України.