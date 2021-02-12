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Ракурс
Фото: novynarnia.com

Зеленський привітав Китай з Новим роком і переплутав країну (ФОТО)

12 лют 2021, 17:52
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Володимир Зеленський, президент України, привітав очільника Китаю з Новим роком за східним календарем, опублікувавши при цьому фото з Непалу.

Привітання українською та китайською мовами президент опублікував в Twitter (Твіттер).

У привітанні глава держави висловив надію на подальший розвиток українсько-китайських відносин, прикріпивши до нього знімок стародавнього храму, зроблений на площі Дурбар в Катманду.

Від усіх українців і від себе особисто вітаю лідера Китаю високоповажного Сі Цзіньпіна і дружній народ Китаю зі святом весни. У 10-ту річницю стратегічного партнерства України і Китаю підтверджую настрій на подальшу взаємовигідну співпрацю, — написав Зеленський.

Через деякий час після публікації фотографію в пості видалили. Як відомо, соцмережа Twitter заблокована у КНР.

У соцмережах дотепно відреагували на помилку президента.


Нагадаємо, китайський Новий рік у 2021 році відзначають 12 лютого. Свято вважається найголовнішим у Китаї та всій азіатській культурі, символ цього року — металевий бик.

Джерело: Ракурс


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