Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/ua/n150369-zelenskyy-pryvitav-kytay-z-novym-rokom-i-pereplutav-krayinu-foto.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, привітав очільника Китаю з Новим роком за східним календарем, опублікувавши при цьому фото з Непалу.

Привітання українською та китайською мовами президент опублікував в Twitter (Твіттер).

У привітанні глава держави висловив надію на подальший розвиток українсько-китайських відносин, прикріпивши до нього знімок стародавнього храму, зроблений на площі Дурбар в Катманду.

Від усіх українців і від себе особисто вітаю лідера Китаю високоповажного Сі Цзіньпіна і дружній народ Китаю зі святом весни. У 10-ту річницю стратегічного партнерства України і Китаю підтверджую настрій на подальшу взаємовигідну співпрацю, — написав Зеленський.

Через деякий час після публікації фотографію в пості видалили. Як відомо, соцмережа Twitter заблокована у КНР.

У соцмережах дотепно відреагували на помилку президента.

Нагадаємо, китайський Новий рік у 2021 році відзначають 12 лютого. Свято вважається найголовнішим у Китаї та всій азіатській культурі, символ цього року — металевий бик.