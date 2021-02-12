Зеленский поздравил Китай с Новым годом и перепутал страну. Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/n150369-zelenskiy-pozdravil-kitay-s-novym-godom-i-pereputal-stranu-foto.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, поздравил председателя Китая с Новым годом по восточному календарю, опубликовав при этом фото из Непала.

Поздравления на украинском и китайском языках президент опубликовал в Twitter (Твиттер).

В поздравлении глава государства выразил надежду на дальнейшее развитие украинско-китайских отношений, прикрепив к нему снимок древнего храма, сделанный на площади Дурбар в Катманду.

От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество, — написал Зеленский.

Через некоторое время после публикации фотография в посте Зеленского была удалена. Как известно, соцсеть Twitter заблокирована в КНР.

В соцсетях остроумно отреагировали на ошибку президента.

Напомним, китайский новый год в 2021 году отмечают 12 февраля. Праздник считается самым главным в Китае и всей азиатской культуре, символ этого года — металлический бык.