Должность министра по одиночеству появится в Японии из-за COVID-19

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Самоубийства в Японии попытается преодолеть министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тецуси Сакамото, который также начнет выполнять обязанности министра по вопросам одиночества.

На фоне пандемии коронавируса в Японии возросло число самоубийств, поэтому министр должен решить, каким образом остановить негативную тенденцию, пишет японское издание Nikkei.

Количество самоубийств среди женщин увеличивается на фоне пандемии коронавируса. Я хочу, чтобы вы обнаружили проблемы и приняли комплексные меры по противодействию этому, — сказал премьер Японии Йосихиде Суґа в ходе назначении Сакамото на должность министра по одиночеству.

Чиновник также будет координировать помощь пожилым людям и отслеживать состояние детской бедности. Одной из проблем, которые вызвал COVID-19, Сакамато назвал минимизацию контактов между людьми.

Я хочу предотвратить социальную изоляцию и защитить взаимосвязи между людьми, — сказал он.

Напомним, должность министра по вопросам одиночества в 2018 году была введена в Великобритании.

Число самоубийств в Японии в 2020 году возросло к почти 21 тыс. из 20 тыс. 169 в 2019 году. Большинство самоубийств в Японии совершают мужчины. В свою очередь, в прошлом году на 15% возросло количество самоубийств среди женщин.

Социологи предполагают, что многие женщины работают в больницах, в сфере розничной торговли и услуг, которые сильно пострадали от ограничений во время карантина.