Посада міністра з самотності з’явиться в Японії через COVID-19

https://racurs.ua/ua/n150368-posada-ministra-z-samotnosti-z-yavytsya-v-yaponiyi-cherez-covid-19.html

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Самогубства у Японії спробує подолати міністр у справах відновлення життєдіяльності регіонів Тецусі Сакамото, який також почне виконувати обов’язки міністра з питань самотності.

На тлі пандемії коронавірусу в Японії зросла кількість самогубств, тому міністр вирішуватиме, яким чином зупинити негативну тенденцію, пише японське видання Nikkei.

Кількість самогубств серед жінок збільшується на тлі пандемії коронавірусу. Я хочу, щоб ви виявили проблеми та вжили комплексних заходів із протидії цьому, — сказав прем'єр Японії Йосіхіде Суґа під час призначення Сакамото на посаду міністра з самотності.

Чиновник також координуватиме допомогу літнім людям та відстежуватиме стан дитячої бідності. Однією з проблем, які спричинив COVID-19, Сакамато назвав зменшення контактів між людьми.

Я хочу запобігати соціальній ізоляції та захищати взаємозв'язки між людьми, — сказав він.

Нагадаємо, посаду міністра з питань самотності у 2018 році створили у Великій Британії.

Кількість самогубств у Японії у 2020 році зросла до майже 21 тис. осіб з 20 тис. 169 у 2019 році. Більшість самогубств у Японії вчиняють чоловіки. Натомість торік на 15% зросла кількість самогубств серед жінок.

Соціологи припускають, що багато жінок працюють у лікарнях, у сфері роздрібної торгівлі та надання послуг, які постраждали від обмежень під час карантину.