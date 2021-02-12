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Ракурс
В Украине планируют реформировать СБУ, фото: «Укринформ»

Закон о реформе СБУ подали в Раду с поправками Зеленского — детали

12 фев 2021, 17:16
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В Верховной Раде зарегистрирован пакет поправок к принятому в первом чтении законопроекту № 3196-д, который предусматривает реформирование Службы безопасности Украины (СБУ).

Народный депутат из «Слуги народа» Евгения Кравчук сообщила об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.


Кравчук также назвала главные изменения, которые предлагается внести:

  • исключить возможность лишения лицензий во внесудебном порядке;
  • урегулировать судебный порядок ограничения доступа к информации или информационным ресурсам с соблюдением необходимых гарантий;
  • исключить руководство СБУ из-под особого порядка применения мер предупреждения коррупции, учитывая их публичный статус;
  • детализировать требования к ежегодному отчету СБУ и его обнародованию;
  • ввести четкие основания и порядок получения СБУ доступа к персональным данным и конфиденциальной информации, реестрам и базам данных. Ограничить бесконтрольный доступ к информации, принадлежащей субъектам хозяйствования;
  • внести уточнения по обязательному судебному надзору над мерами снятия информации с электронных коммуникационных сетей или доступу к информации соответствующих провайдеров (операторов).

Напомним, в первом чтении законопроект № 3196-д «О внесении изменений в закон Украины „О Службе безопасности Украины“ относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины» Верховная Рада поддержала 28 января 2021 года. Тогда за соответствующее решение проголосовали 285 народных избранников.

Источник: Ракурс


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