В Украине планируют реформировать СБУ, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n150367-zakon-o-reforme-sbu-podali-v-radu-s-popravkami-zelenskogo-detali.html

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В Верховной Раде зарегистрирован пакет поправок к принятому в первом чтении законопроекту № 3196-д, который предусматривает реформирование Службы безопасности Украины (СБУ).

Народный депутат из «Слуги народа» Евгения Кравчук сообщила об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Кравчук также назвала главные изменения, которые предлагается внести:

исключить возможность лишения лицензий во внесудебном порядке;

урегулировать судебный порядок ограничения доступа к информации или информационным ресурсам с соблюдением необходимых гарантий;

исключить руководство СБУ из-под особого порядка применения мер предупреждения коррупции, учитывая их публичный статус;

детализировать требования к ежегодному отчету СБУ и его обнародованию;

ввести четкие основания и порядок получения СБУ доступа к персональным данным и конфиденциальной информации, реестрам и базам данных. Ограничить бесконтрольный доступ к информации, принадлежащей субъектам хозяйствования;

внести уточнения по обязательному судебному надзору над мерами снятия информации с электронных коммуникационных сетей или доступу к информации соответствующих провайдеров (операторов).

Напомним, в первом чтении законопроект № 3196-д «О внесении изменений в закон Украины „О Службе безопасности Украины“ относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины» Верховная Рада поддержала 28 января 2021 года. Тогда за соответствующее решение проголосовали 285 народных избранников.