На Донбассе боец ВСУ подорвался на взрывчатке

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Война на Донбассе. Фото: novyny.online.ua
На Донбассе боец ВСУ подорвался на взрывчаткеhttps://racurs.ua/n150366-na-donbasse-boec-vsu-podorvalsya-na-vzryvchatke.htmlРакурс
Война на Донбассе продолжается — 12 февраля на неизвестном взрывном устройстве подорвался военнослужащий ВСУ.
В районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий, — сообщают в пресс-службе оперативно-тактической группировки «Восток».
Воина госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Напомним, 11 февраля на Донбассе оккупанты убили 25-летнего Владислава Лященко, он был военнослужащим 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
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