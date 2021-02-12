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Ракурс
Война на Донбассе. Фото: novyny.online.ua

На Донбассе боец ВСУ подорвался на взрывчатке

12 фев 2021, 17:10
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Война на Донбассе продолжается — 12 февраля на неизвестном взрывном устройстве подорвался военнослужащий ВСУ.

В районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий, — сообщают в пресс-службе оперативно-тактической группировки «Восток».


Воина госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Напомним, 11 февраля на Донбассе оккупанты убили 25-летнего Владислава Лященко, он был военнослужащим 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Источник: Ракурс


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