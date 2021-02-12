Тайну наскальных рисунков гуманоидов в Танзании раскрыли ученые

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Ракурс

Тайну уникальных наскальных рисунков гуманоидов — антропоморфных фигур с гигантскими головами в Танзании раскрыли ученые. Речь идет об изображениях, которым как минимум несколько сотен лет.

Наскальные рисунки гуманоидов в Восточной Африке идут в разрез с традициями народа сандаве, проживающего и сегодня в центральной части Танзании. Сандаве имеют самую древнюю линию ДНК, возраст коренной этнической группы оценивается примерно 87 тыс. лет.

На найденных в 2018 году в пещерах Амакхи заповедника Свага-Свага Центральной Танзании фресках изображены гуманоидные фигуры, пронзенные рогами. Также на рисунках присутствуют буйволы, жирафы, антилопы гну и канны. Результаты исследования фресок опубликованы в журнале Antiquity.

Почти все изображения гуманоидов выполнены в красном цвете и лишь пять — в белом.

По мнению археолога из Ягеллонского университета Польши Мацея Гржельчика, рисункам как минимум несколько сотен лет. На это указывает большая степень выветривания пигмента и отсутствие на «полотнах» изображений домашних животных. Ученый считает, что рисунки восходят к временам охотников-собирателей.

Археолог также не исключает, что голова принадлежит буйволу. Об этом свидетельствуют центральная впадина на макушке (основание рогов), небольшие ответвления по бокам (концы рогов) и маленькие «отростки» внизу по бокам головы (опущенные уши).

Рога буйвола играют важную роль в некоторых местных церемониальных ритуалах. В свою очередь, антропоморфные фигуры с огромными головами изображены в виде трио (не считая одной, четвертой фигуры такого типа). Мотивы трио при этом встречаются и в наскальных рисунках соседних пещер.