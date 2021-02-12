Украина получит от Европейского инвестиционного банка деньги на вакцинацию, фото: Денис Шмигаль

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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Украине 50 млн евро на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об этом в своем Telegram-канале по результатам встречи с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире банка в городе Люксембурге.

Средства будут выделены из уже имеющегося проекта «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины, — отметил Шмыгаль.

Также Украина получит от ЕИБ 270 млн евро на модернизацию международного аэропорта «Борисполь».

За эти средства планируется улучшить энергоэффективность, авиационную безопасность и операционную устойчивость аэропорта.

Ожидается, что сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году, отметил Шмыгаль.

ЕИБ — это государственное финансово-кредитное учреждение Евросоюза для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов.

Украина уже длительное время сотрудничает с ЕИБ. Так, 6 октября 2020 года Кабмин и ЕИБ подписали соглашение о выделении 300 млн евро на термомодернизацию общественных зданий.