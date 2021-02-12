Задушил щенков, потому что надоели – в Киеве будут судить живодера. Фото: segodnya.ua

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Ракурс

В Киеве 30-летний киевлянин, убивший трех щенков, предстанет перед судом.

В январе в полицию позвонил владелец щенков и сообщил, что их убили. На место происшествия прибыли правоохранители, информируют в пресс-службе полиции Киева.

В квартире многоэтажки на улице Дмитрия Луценко, где произошло правонарушение, жил хозяин животных и его брат.

На момент совершения преступления к ним в гости пришла знакомая. Когда брата оставили в комнате с четырьмя двухмесячными щенками, он начал их душить.

Четвертого щенка владельцу удалось спасти, сейчас его состояние стабильное, он еще проходит реабилитацию в ветеринарной клинике.

Злоумышленник рассказал, что задушил щенков, потому что они ему надоели. Во время совершения правонарушения мужчина был пьян.

Во время проведения досудебного расследования он находился под ночным домашним арестом. Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения.

Напомним, в Одесской области разоблачили местного жителя, причастного к установлению в одном из сел самодельного деревянного креста с прибитым к нему телом кота.