Задушив цуценят, бо набридли – у Києві судитимуть шкуродера. Фото: segodnya.ua

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Ракурс

У Києві 30-річний чоловік, який вбив трьох цуценят, постане перед судом.

У січні в поліцію зателефонував власник цуценят й повідомив, що їх вбили. На місце події прибули правоохоронці, інформують у прес-службі поліції Києва.

У квартирі багатоповерхівки на вулиці Дмитра Луценка, де сталося правопорушення, мешкав господар тварин і його брат.

На момент вчинення злочину до них у гості завітала знайома. Коли брата залишили в кімнаті на самоті з чотирма двомісячними цуценятами, він почав їх душити.

Четверту тварину власнику вдалося врятувати, наразі її стан стабільний, вона ще проходить реабілітацію у ветеринарній клініці.

Зловмисник розповів, що задушив цуценят, бо вони йому набридли. Під час вчинення правопорушення чоловік був п’яним.

Під час проведення досудового розслідування зловмисник перебував під нічним домашнім арештом. За скоєне йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині викрили місцевого жителя, причетного до встановлення в одному із сіл саморобного дерев’яного хреста з прибитим до нього тілом кота.