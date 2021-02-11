На Одещині викрили шкуродера, який розіп’яв кота

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На Одещині жителька одного з населених пунктів Куяльницької ОТГ зателефонувала до поліції й повідомила, що посеред однієї з вулиць встановлено саморобний дерев’яний хрест, до якого цвяхами прибите тіло мертвого кота.

Правоохоронці згодом встановили, що до цього інциденту причетний 16-річний мешканець селища Гонората, з ним проводяться невідкладні слідчі дії. Про це повідомляє Подільське районне управління поліції в Одеській області.

Зазначається, що затриманий вже раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів за вчинення аналогічних дій.

Попереду допити свідків, призначення експертиз, після чого буде вирішуватися питання про оголошення йому підозри, — зазначають у поліції.

Відомості про цей інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (жорстке поводження з тваринами) Кримінального кодексу.

За вчинене законодавство передбачає відповідальність у виді штрафу від 1 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років

Нагадаємо, у липні 2020 року жителя Львівщини затримали через відео із «законсервованим» кошеням.