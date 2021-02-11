В Одесской области разоблачили живодера, распявшего кота, фото:

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В Одесской области жительница одного из населенных пунктов Куяльницкого ОТГ позвонила в полицию и сообщила, что посреди одной из улиц установлен самодельный деревянный крест, к которому гвоздями прибито тело мертвого кота.

Правоохранители позже установили, что к этому инциденту причастен 16-летний житель поселка Гонората, с ним проводятся неотложные следственные действия. Об этом сообщает Подольское районное управление полиции в Одесской области.

Отмечается, что задержанный ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных действий.

Впереди допросы свидетелей, назначение экспертиз, после чего будет решаться вопрос об объявлении ему подозрения, — отмечают в полиции.

Сведения об этом инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса.

За совершенное законодательство предусматривает ответственность в виде штрафа от 1 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет

Напомним, в июле 2020 года жителя Львовщины задержали из-за видео с «законсервированным» котенком.