Україна отримає від Європейського інвестиційного банку гроші на вакцинацію, фото: Денис Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n150364-groshi-dlya-vakcynaciyi-naselennya-otrymaie-ukrayina-vid-ievropeyskogo-investbanku-shmygal-foto.html

Ракурс

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть Україні 50 млн євро на закупівлю вакцин для населення та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про це у своєму Telegram-каналі за результатами зустрічі з президентом ЄІБ Вернером Хойєром у штаб-квартирі банку в місті Люксембурзі.

Кошти будуть виділені з уже наявного проєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України, — зазначив Шмигаль.

Також Україна отримає від ЄІБ 270 млн євро на модернізацію міжнародного аеропорту «Бориспіль».

За ці кошти планується покращити енергоефективність, авіаційну безпеку та операційну стійкості летовища.

Очікується, що співпраця з ЄІБ дозволить збільшити пасажиропотік до 56 млн у 2040 році, зазначив Шмигаль.

ЄІБ — це державна фінансово-кредитна установа Євросоюзу для фінансування розвитку відсталих європейських регіонів у формі довготермінових кредитів.

Україна вже тривалий час співпрацює з ЄІБ. Так, 6 жовтня 2020 року Кабмін та ЄІБ підписали угоду про виділення 300 млн євро на термомодернізацію громадських будівель.